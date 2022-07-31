Мэр: Николаев подвергся массированному обстрелу

Сегодня, 31 июля, российские войска обстреляли Николаев. Взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра, сообщает Новое время.

Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома" , — написал он.

По словам мэра, на местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели.