Антибиотики по рецепту, тарифы, курс доллара: что изменится в августе

В августе украинцев ожидает несколько изменений. Купить антибиотики можно будет только по рецепту. Учебный год для студентов начнется раньше. Однако тарифы на газ и тепло останутся прежними, а в НБУ прогнозируют стабилизацию курса доллара, пишет Анна Березина, РБК-Украина.

Список всех измененений августа - в материале РБК-Украина ниже.

Антибиотики по рецепту

С 1 августа купить антибиотики в Украине будут продавать в аптеках только по рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах. Срок действия рецепта составляет 30 дней.

На время действия переходного периода (до конца 2022 года) для покупки лекарства можно будет показать бумажный рецепт или информационную справку-подтверждение от врача. В дальнейшем действительным будет исключительно электронный рецепт.

Наличие декларации с семейным врачом необязательно для получения рецепта. Его может выписать любой врач, зарегистрированный в Электронной системе здравоохранения.

Старт учебного года

МОН рекоментовало руководителям заведений професионального и высшего образования начать учебный год в Украине с 15 августа.

Это касается студентов старших курсов. Также с середины месяца рекомендуют начать образовательный процесс для студентов первых курсов учебных заведений на основе 9 класса.

Для студентов первых курсов на основе полного общего образования учеба начнется ориентировочно 15 сентября, но не позднее 1 октября.

Обучение может проходить в традиционном или смешанном формате (очно-дистанционное), в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. Также рекомендуется использовать в качестве учебных дней все субботы в теплое время года.

Что будет с тарифами

Верховная рада установила мораторий на тарифы ЖКХ в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его окончания. На этот период останутся неизменными:

тарифы на услуги распределения природного газа;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей;

цена на природный газ для бытовых потребителей.

Также во время действия военного положения запрещается принудительное взыскание долгов за коммуналку.

Как изменятся пенсии и зарплаты

Увеличение размера пенсий в августе не планируется. Выплаты останутся на прежнем уровне. Следующий пересчет пенсионных выплат планируется с 1 октября 2022.

Размер минимальной зарплаты в августе не изменится и составит 6500 гривен. Очередное повышение также произойдет в октябре - до 6700 гривен.

Выплаты военным

Украинские военнослужащие продолжат получать дополнительные выплаты в размере от 30 тысяч до 100 тысяч гривен до конца военного положения.

В августе никаких изменений не ожидается, за исключением отмены необходимости платить военный сбор с зарплат защитников Украины. Данное измение в налогообложении вступило в силу еще 10 июля.

Курс доллара

Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке, для чего регулятор принял ряд решений.

Банки получили возможность увеличить объем предложения наличной валюты гражданам. Это позволит быстрее утолить спрос и уменьшить разницу между официальным и наличным курсами.

Также НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту в пределах ежемесячного лимита в 50 тыс. гривен для дальнейшего вложения ее на депозит сроком от 3-х месяцев.

Согласно прогнозу, снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в течение ближайших недель под влиянием решений Нацбанка и образовавшегося избытка безналичной валюты.

Цены на топливо

Стоимость бензина на автозаправках может умеренно расти. Из-за избытка предложения цена дизельного топлива в августе останется неизменной, а автогаз подешевеет.

По мнению эксперта, цены бензина на АЗС будут на уровне июньских. Прогнозируемая стоимость марки А-95 - 50,85 гривен за литр, а премиальных сортов - 52 гривны.

Вероятно, что дизельное топливо останется на уровне 55 гривен за литр. Средняя цена на автогаз по Украине снизится на 50 копеек и составит 29 гривен.