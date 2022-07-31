ISW: оккупанты сосредоточат усилия в направлении Бахмута и вокруг Донецка

Российские войска сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска, сообщает Новое время.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российское командование, вероятно, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы нажать на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка предположительно направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города.

Также они могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным «референдумам» в сентябре.

В то же время, ISW указывает, что очень маловероятно, что российские наступательные операции закончатся захватом Бахмута или достижением успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевка и Пески.

Институт также пишет, что ни Россия, ни Украина не предоставили новых доказательств причины и ответственности за гибель украинских военнопленных в Еленовской колонии в оккупированной Донецкой области. Российские официальные лица повысили количество погибших до 50 человек и обнародовали список погибших военнопленных.

Украинские официальные лица заявили, что пока не могут проверить список, и призвали к международному расследованию.

"ISW не может подтвердить характер и причину инцидента, хотя более вероятно, что ответственность за это - на российских силах" , - отметили аналитики.

Ключевые выводы аналитиков института:

Российские войска вели наземные штурмы вокруг Бахмута и окрестностей города Донецка, а также юго-западнее Изюма. Один штурм к востоку от Бахмута достиг ограниченных успехов.

Оккупанты не проводили наземных штурмов возле Северска, что свидетельствует о том, что они деприоритезируют операции в этом районе.

Спутниковые снимки показали, что российские подкрепления сосредоточены у украинской границы на наземной линии связи, ведущей в сторону Изюма.

Украинские войска превентивными артиллерийскими ударами сорвали российский штурм в Херсонской области.

Украинские официальные лица утверждают, что повреждение железнодорожного моста через Днепр возле Херсона сделало невозможным российские войска пополнять свои позиции на западном берегу реки по железной дороге

Спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание российской армии в период с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области, в 12 км к востоку от границы.

Отмечается, что возможно, российские войска увеличивают количество военной техники в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад, поскольку накопление находится всего в 55 км к северо-востоку от российских наземных линий связи в Купянске, которые соединяются как с Изюмом, так и с населенными пунктами к югу от города Харькова.

Институт также пишет, что 30 июля в Херсонском государственном университете российские оккупационные власти провели запланированный форум "Мы вместе с Россией", продолжая создавать условия для проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Херсонской области.