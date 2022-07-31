ОК "Юг": ВСУ уничтожили несколько опорных пунктов оккупантов

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили живую силу врага, российские склады и технику, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Юг".

Украинская авиация нанесла 6 результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили силы и запасы врага.

Подтвержденные потери составляют 33 оккупанта, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага уточняются.

Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Великую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих утрат нет.

Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.

9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потери не допущены.

Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

На дежурстве и изготовке четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря.