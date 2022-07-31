Днепропетровская ОВА: по Никополю из "Градов" выпустили до 50 снарядов

Российские оккупанты в ночь на воскресенье обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, заявил глава ОВА Валентин Резниченко, сообщает Новое время.

"Российская армия не прекращает террора наших городов и сел. Накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ночью дважды ударили из Градов. Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов" , – написал Резниченко.

По его словам, пострадал 67-летний мужчина.

Кроме того, один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажных жилых домах. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.

Также на местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Вместе с тем, по данным Резниченко, утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе оккупанты попали из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали.