Днепропетровская ОВА: по Никополю из "Градов" выпустили до 50 снарядов
Российские оккупанты в ночь на воскресенье обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, заявил глава ОВА Валентин Резниченко, сообщает Новое время.
"Российская армия не прекращает террора наших городов и сел. Накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ночью дважды ударили из Градов. Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов", – написал Резниченко.
По его словам, пострадал 67-летний мужчина.
Кроме того, один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажных жилых домах. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.
Также на местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.
Вместе с тем, по данным Резниченко, утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
В Криворожском районе оккупанты попали из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали.