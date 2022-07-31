Британская разведка: Режим Лукашенко "почти полностью" зависим от РФ

Ракетные удары, которые наносят российские войска с территории Беларуси, и заявления ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко свидетельствуют о почти полной его зависимости от России, сообщает Украинская правда.

Такую ​​оценку приводит в сводке в воскресенье разведка Великобритании.

"28 июля Россия выпустила, по меньшей мере, 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов, неудачно попытавшись взять Киев в феврале" , – отмечается в строительстве.

Британская разведка отмечает, что Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта: например, 21 июля он заявил, что Украина "должна принять требования России по прекращению войны".