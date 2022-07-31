Госдеп: Конгресс США установит критерии для признания РФ спонсором терроризма

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм. Однако, это не сильно повлияет на санкции, которые уже действуют против страны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявила официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма - существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии" , - заявила Калан.

Также Калан отметила, что признание России спонсором терроризма не сильно изменит санкции против нее.