Оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне – заявление холдинга

"Смарт-Меритайм Групп", бенефициаром которой является экс-нардеп Вадим Новинский, заявила о потере контроля над Херсонской верфью, сообщает Экономическая правда.

"В настоящее время военные Российской Федерации не допускают администрацию и работников на территорию. Генеральный директор СМГ обратился с заявлением о захвате предприятия во все правоохранительные органы и СБУ.

С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена. Для сохранения кадрового потенциала всем работникам выплачивается финансовая помощь. В последнее время на территории предприятия находились только работники структурных подразделений, которые обеспечивали физическую охрану предприятия и работу экстренных служб. После захвата верфи на территории предприятия не осталось ни одного сотрудника" , – говорится в сообщении.

Руководство холдинга сообщило правоохранителям, что в акватории верфи сейчас находится турецкое судно с экипажем, судьба которого на данный момент неизвестна.