Генштаб: РФ потеряла в Украине более 4000 бронемашин
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ходе боевых действий уничтожено более 4000 боевых бронированных машин.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1763 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9),
- артиллерийских систем – 916 (+10),
- РСЗО - 259 (+1),
- средства ПВО - 117,
- самолетов – 223 (+1),
- вертолетов – 190,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),
- крылатые ракеты – 174,
- корабли /катера - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13),
- специальная техника – 80 (+2).
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.