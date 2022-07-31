Генштаб: РФ потеряла в Украине более 4000 бронемашин

Генштаб: РФ потеряла в Украине более 4000 бронемашин
Фото: Vitaly V. Kuzmin

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ходе боевых действий уничтожено более 4000 боевых бронированных машин.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1763 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9),
  • артиллерийских систем – 916 (+10),
  • РСЗО - 259 (+1),
  • средства ПВО - 117,
  • самолетов – 223 (+1),
  • вертолетов – 190,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),
  • крылатые ракеты – 174,
  • корабли /катера - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13),
  • специальная техника – 80 (+2).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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