Генштаб: РФ потеряла в Украине более 4000 бронемашин

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ходе боевых действий уничтожено более 4000 боевых бронированных машин.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,

танков ‒ 1763 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9),

артиллерийских систем – 916 (+10),

РСЗО - 259 (+1),

средства ПВО - 117,

самолетов – 223 (+1),

вертолетов – 190,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),

крылатые ракеты – 174,

корабли /катера - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13),

специальная техника – 80 (+2).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.