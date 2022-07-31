ОВА: россияне обстреляли Сумскую область, горит ферма

По Середино-Будской общине Сумской области вечером 30 июля российские оккупанты обстреливали из артиллерии, один человек погиб. Уже утром 31 июля в результате новых обстрелов загорелась ферма, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Почти полсотни прилетов. Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один – погиб" , – заявил он.

Также в Белопольской общине почти в девять вечера был артобстрел, 13 прилетов, повреждены сети.

Уже в полшестого утра 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине.

Более 50 прилетов, вражеские снаряды попали в ферму, она загорелась.