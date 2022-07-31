ОВА: россияне обстреляли Сумскую область, горит ферма
По Середино-Будской общине Сумской области вечером 30 июля российские оккупанты обстреливали из артиллерии, один человек погиб. Уже утром 31 июля в результате новых обстрелов загорелась ферма, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Почти полсотни прилетов. Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один – погиб", – заявил он.
Также в Белопольской общине почти в девять вечера был артобстрел, 13 прилетов, повреждены сети.
Уже в полшестого утра 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине.
Более 50 прилетов, вражеские снаряды попали в ферму, она загорелась.