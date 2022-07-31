Представителей "Красного Креста" не допустили в колонию в Оленовке

Российские власти отказали Международному комитету Красного креста в доступе к контролируемому РФ лагерю в Еленовке, где накануне ракетным ударом были убиты украинские военнопленные, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении украинского представительства Красного креста.

Украинское представительство Международного комитета Красного Креста запросила доступ к контролируемому российскими оккупантами лагерю Еленовка еще 29 июля.

По словам представителей организации, им было отказано.

В организации отмечают, что предоставлять доступ к военнопленным – это обязанность, закрепленная в Женевской конвенции.

Красный крест обещает и дальше добиваться доступа ко всем украинским военнопленным, которые находятся в руках оккупантов.