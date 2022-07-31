CNN Turk: караван с украинским зерном прибудет в Стамбул уже 3 августа

Первый караван с украинским зерном может прибыть в порт Стамбула уже 3 августа. После этого продовольствие отправится в Сомали, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении CNN Turk.

По данным издания, караван будет состоять из 16 судов. Первой остановкой будет Стамбул. Корабли будут отслеживаться беспилотниками и спутниками.

Ожидается, что первое вывезенное из Украины зерно отправится в страны Африки, в частности в Сомали. Путь туда, по прогнозам ООН, займет около полутора месяца.

Напомним, что соглашение о "зерновом коридоре" было подписано в Стамбуле 22 июля. Для экспорта зерна разблокируют порты в Одессе, Черноморске, а также порт "Южный".

При этом в правительстве предупредили, что вывоз зерна может проходить медленно из-за обстрелов со стороны России.