Резников поблагодарил Италию за новый пакет военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи", сообщает Украинская правда.

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille!" , – написал Резников в Twitter.

When we stand united, we can't be defeated! I would like to thank the ???????? government and personally my friend @guerini_lorenzo for the new military aid package. The ???????? people will always remember the unwavering support of ????????. Grazie mille! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 31, 2022

Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.