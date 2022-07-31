Резников поблагодарил Италию за новый пакет военной помощи
Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи", сообщает Украинская правда.
"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille!", – написал Резников в Twitter.
Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.
В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.