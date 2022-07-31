Ким: в Николаеве погиб гендиректор "Нибулона" Вадатурский

Гибель Героя Украины и известно бизнесмена Алексея Вадатурского подтвердил глава ОВА Виталий Ким. Это произошло во время ночного массированного обстрела, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Николаев - Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская" , - написал Ким.

Ранее сообщалось, что сегодня, во время массированого за все время войны обстрела Николаева погиб Герой Украины и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".