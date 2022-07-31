ГУР: жители Крыма видят угрозу переноса войны на полуостров
Настроения населения в оккупированном Россией Крыму изменились, приходит понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту "Крым.Реалии".
"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений.
Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства – будь то Киев или Харьков родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", – сказал Скибицкий.