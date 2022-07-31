ГУР: жители Крыма видят угрозу переноса войны на полуостров

Настроения населения в оккупированном Россией Крыму изменились, приходит понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту "Крым.Реалии".

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений.