Глава МИД Латвии сравнил российские войска с боевиками ИГИЛ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил российских военных с боевиками "Исламского государства". Он призвал признать Россию страной-спонсором терроризма, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами" , - сказал он.

Министр считает, что Европа должна увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Россию. При этом он заявил, что большинство россиян поддерживают политику Кремля, поэтому "общество должно это почувствовать".

Он в очередной раз призвал США признать РФ государством-спонсором терроризма.