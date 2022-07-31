Полиция: в Киевской области нашли замученного россиянами мужчину -
На Бучанщине Киевской области обнаружили тело замученного агрессорами гражданского человека, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
"Тело обнаружили рядом с бывшими позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – заявил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.
Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье. Человек был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.
Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительный осмотр погибшего.
По словам заместителя начальника отделения полиции в Бородянке Вадима Чернышука, это место — одиозное, ведь убитого оккупантами гражданского здесь находят уже во второй раз. Несколько месяцев назад поблизости обнаружили тело убитого переселенца из Донецка.