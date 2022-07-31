ВК "Центр": зенитчики Воздушных сил сбили российский беспилотник
Зенитно-ракетное подразделение Воздушных сил ликвидировало вражеский беспилотник, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Центр"
31 июля воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных сил, выполняющие боевые задания в определенном районе (не раскрывается – ред.) точным выстрелом "приземлили" очередной беспилотный летательный аппарат типа Птеро.
Представители Воздушных сил отмечают, что визуально этот БПЛА имеет сходство с "Орлан-10", который должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.