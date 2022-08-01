Первый зерновоз выйдет из Одессы утром 1 августа - Турция

Первое судно с зерном выйдет из одного из украинских портов уже сегодня, 1 августа в 8:30 по киевскому времени, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Турции.

В турецком оборонном ведомстве украинский порт, из которого последует первое судно с зерном, как и его название держат в секрете. Вчера также турецкие чиновники сообщали, что первые суда из Украины прибудут в Турцию 3 августа.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины.

При этом уже на следующий день Россия выпустила ракеты по порту Одессы, где находилось зерно для экспорта.