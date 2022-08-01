Сводка Генштаба: РФ усиливает войска на Криворожском направлении

В Генеральном штабе ВСУ сообщают﻿, что российское командование усиливает войска на Криворожском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах есть дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы ВС Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Совершил артиллерийский обстрел возле Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщева, Руськая Лозовая, Руськие Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиаудар возле Мосьпаново.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиаудар неподалеку от Кодемы. Пытался осуществить разведку наших позиций в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурм по направлениям Вершина и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты стреляли в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Враг нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях стреляет из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов. Нанес авиаудар неподалеку от Ольгиного. Продолжает разведку с БпЛА.

Враг активно привлекает авиацию для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части Черного моря. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Есть угроза ракетных ударов.