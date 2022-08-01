Британская разведка: РФ корректирует планы на Донбассе, чтобы укрепить группировку на юге
По данным британской разведки, РФ, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге, сообщает Украинская правда.
В последние четыре дня, отмечают в обзоре о войне в Украине за 1 августа, силы РФ пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигаются очень медленно.
Как сообщали украинские органы власти на прошлой неделе, Россия, похоже, перемещает значительные силы с севера Донбасса на юг Украины. Похоже, РФ корректирует оперативный замысел наступления на Донбассе после того, как не смогла добиться решающих оперативных прорывов согласно тому плану, по которому действовала с апреля. Сейчас, похоже, фронт в Запорожье определили как уязвимый участок, который нужно усилить", - отмечает разведка Британии.
В обзорах за предыдущие дни отмечалось, что РФ усиливает давление на свою оккупационную администрацию на юге Украины с целью подготовки референдумов для аннексии этих территорий.