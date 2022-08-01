В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт угля из России

В ЕС 1 августа вступает в силу эмбарго на импорт угля из России - такая мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этих санкциях против страны-агрессора ранее сообщили в Еврокомиссии.

"С учетом продолжения агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, Рада приняла решение ввести против России пятый пакет экономических и индивидуальных санкций" , - говорилось в сообщении.

В согласованный пакет входит ряд мер, направленных на усиление давления на российские власти и экономику, а также на ограничение ресурсов кремля для ведения агрессии.

Ранее в ЕС ежегодно ввозился российский уголь на 8 млрд евро.

Напомним:

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

В частности, с августа 2022 года предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.