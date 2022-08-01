Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одессы

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

"UPD: Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта" , - добавил он в своем посте, что выход судна планируется в 9:15 в понедельник.

"Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях.

В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для погрузки агропродукцией.