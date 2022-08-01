С 1 августа украинцы будут получать е-рецепты на антибиотики

Министерство здравоохранения сообщает, начиная с 1 августа, украинцам начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Такая возможность доступна только в медицинских учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

"Рецепт на антибиотик не является нововведением в Украине, с августа к бумажному рецепту только добавляется новый цифровой инструмент – электронный рецепт" , – подчеркнули в ведомстве.

Если больница, в которую обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, тогда медик должен выписать бумажный рецепт.

Чтобы получить электронный рецепт на антибиотики, пациенту необходимо:

Записаться на прием к семейному врачу или узкопрофильному специалисту. Декларация для этого не требуется.

При осмотре врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку с информацией о назначении.

Если медучреждение не работает с электронной системой здравоохранения, то врач выпишет пациенту бумажный рецепт.

Антибиотик по рецепту можно приобрести в любой аптеке. Для этого необходимо показать информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.