Fitch снизило рейтинги трем украинским компаниям

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги трех украинских корпоративных эмитентов – НАК "Нафтогаз Украины", НАЭК "Укрэнерго" и горнорудной компании Ferrexpo, сообщает Экономическая правда.

"Снижение рейтинга отражает неурегулированный дефолт по платежам, объявление об обмене проблемной задолженности и ухудшение операционных условий соответственно" , - пояснили в Fitch, добавив, что рейтинговое действие также последовало за снижением суверенного рейтинга Украины 22 июля с "CCC" до "C".

Так, Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Нефтегаза" в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C".

"Нафтогаз" планирует подать альтернативный запрос согласия, пока приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "C" с рейтингом возвратности активов "RR4", говорится в релизе.

В агентстве добавляют, что нынешний рейтинг "Нафтогаза" отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе, однако как только реструктуризация долга будет завершена, агентство рассмотрит связь НАК с государством и потенциальное его влияние на рейтинг компании.

По Ferrexpo агентство снизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте с "B-" до "CCC+" и исключило его из списка Rating Watch "негативный" в связи с ухудшением условий работы в Украине и повышением рисков.

"Рейтинг отражает высокую неопределенность по операционным и финансовым показателям Ferrexpo в условиях продолжающейся войны.

Однако чистая денежная позиция Ferrexpo и отсутствие существенной финансовой задолженности делают ее более устойчивой по сравнению с другими украинскими компаниями" , – говорится в сообщении.

Относительно "Укрэнерго", которое также предложило отсрочку выплат на два года по гарантированным государством пятилетним еврооблигациям-2026 на 825 млн долл., Fitch снизило приоритетный необеспеченный рейтинг этих бумаг с "CCC" до "C". Рейтинг возвратности активов составляет "RR".

"Российское вторжение в Украину повлияло на результаты деятельности "Укрэнерго" и вызвало неопределенность наших финансовых прогнозов результатов деятельности компании. Необходимость поддерживать работоспособность энергосети поглощает имеющиеся у компании ресурсы и оказывает давление на слабую ликвидность" , - говорится в прогнозе.

В Fitch считают, что новые источники доходов от увеличения экспорта электроэнергии в основном в Словакию и Румынию могут оказаться недостаточными для снижения давления на ликвидность, поэтому компания не сможет погасить основную сумму долга и процентные платежи, подлежащие выплате в ноябре этого года.

Агентство добавляет, что "Укрэнерго" активно работает над перепрофилированием своих доступных кредитных линий сначала для инвестиций в использование ликвидности и следит за сбором дебиторской задолженности.