Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.

"Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра" , – сообщил Шмыгаль.

Он напомнил, что помощь в 1 млрд. евро является частью крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд. евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, добавил премьер.