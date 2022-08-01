В Киеве не будет работать общественный транспорт во время воздушной тревоги
В КГГА сообщили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения, сообщает Деловая столица.
"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", — говорится в сообщении.
При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
"Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", — добавляют в городской администрации.