В Киеве не будет работать общественный транспорт во время воздушной тревоги

В Киеве не будет работать общественный транспорт во время воздушной тревоги
Фото: kmu.gov.ua

В КГГА сообщили﻿, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения, сообщает Деловая столица.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", — говорится в сообщении.

При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

"Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", — добавляют в городской администрации.

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