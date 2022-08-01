Пожар в центре Одессы тушат уже больше двух часов

Уже более двух часов спасатели тушат пожар в доходном доме Шестопала-Чернигова по улице Екатерининской, являющейся памятником архитектуры, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

В ГСЧС добавляют, что пожарные работают в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

"Предварительно пострадавших и погибших нет. Работы продолжаются, к тушению привлечены 76 пожарных" , - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, в Одессе произошел пожар в жилом доме по ул. Екатерининская, 35. Начал пылать памятник архитектуры - доходный дом Шестопала-Чернигова. По состоянию на 10:25 площадь пожара составляла около 300 м кв.