Данилов: сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем: Украина может и сделает это, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов сообщил в Twitter.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты".