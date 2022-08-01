ОВА: ВСУ деоккупировали уже 46 населенных пунктов на Херсонщине

И.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что в Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области, сообщает Украинская правда.

"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью" , - подчеркнул чиновник.

По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".

На брифинге 1 августа и.о. главы ОВА подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.