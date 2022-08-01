Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Офиса президента.

Президенты обсудили ход противодействия российской агрессии и ситуацию на поле боя. Также Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против настоящего государства-террориста и "спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – этому свидетельство".

Сообщается, что Макрон и Зеленский также обсудили вопросы поставок нового современного вооружения и уже оказанную оборонную помощь.

Зеленский поблагодарил "за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором".

Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало "расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России".

Также президенты обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна.

Что этому предшествовало:

В понедельник первое судно под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.