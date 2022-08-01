Россия запретила въезд 39 британским политикам, бизнесменам и журналистам

Министерство иностранных дел России в понедельник анонсировало новые ответные меры на санкции Великобритании в связи с агрессией против Украины – закрыло въезд 39 британским политикам, бизнесменам и журналистам, сообщает Европейская правда.

В заявлении МИД РФ утверждается, что подсанкционные британцы "способствуют враждебному курсу Лондона, направленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию".

"Как уже не раз подчеркивалось, губительные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны" , – говорится в сообщении.

В перечне – 12 журналистов, продюсеров и редакторов британских СМИ, глава Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс, трое британских бизнесменов, а также ряд депутатов и чиновников Британии. Есть также и бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.

"С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена" , – отмечает российский МИД.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания расширила санкции против России, добавив в список 41 человек и одну компанию в ответ на вторжение России в Украину.