В ОП анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена

Глава ОП Украины Андрей Ермак и советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение ОП Украины.

Это произошло в рамках постоянного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный, которые провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях нашей армии.

Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины.

Напомним, в Украине прибыли дополнительные 4 реактивные системы залпового огня.