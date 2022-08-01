Андрющенко: из Мариуполя в сторону Запорожья движется российская техника
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в понедельник зафиксировали движение российской военной инженерной техники в сторону выезда на Запорожье, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
"Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14.45 по пр. Никопольскому в сторону выезда на Запорожье.
Основное количество – понтонные переправы. Отметка "V"".
Андрющенко также опубликовал видео движения российской техники.
В воскресенье вечером Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перемещают отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.