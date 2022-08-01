ГСЧС: на Днепропетровщине вражеская ракета разрушила колею

В результате обстрела россиянами Криворожского района Днепропетровской области в понедельник разрушена железнодорожная инфраструктура, в Грушевской общине остановлено движение поездов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Агрессор обстрелял Криворожский район. Попал по Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

В Грушевской общине из-за вражеских обстрелов ракетой разбита железнодорожная колея. Движение по ней остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Людей не задело.

Из РСЗО враг ударил возле Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет".

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа враг обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, в результате чего ранены две женщины.