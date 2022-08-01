La Tribune: Франция заморозила 1,2 млрд евро российских активов

Общая сумма связанных с Россией активов, замороженных в связи с введенными против РФ санкциями, во Франции предварительно составляет 1,2 миллиарда евро, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью La Tribune заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Министерства финансов Франции Гийом Валет-Валла.

"Объем замороженных активов составляет около 1,2 миллиарда евро, если не учитывать принадлежащих Банку России" , – заявил он.

Это почти вдвое больше предыдущих данных, озвученных в конце марта: тогда во Франции были заморожены российские активы на 850 миллионов евро.

Еще с начала полномасштабного вторжения в Украину правительство Франции поручило Tracfin создать рабочую группу по внедрению санкций ЕС против России.

Как сообщалось в начале июля, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля. Из них более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-членах.

Комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что вместо конфискации активов России, оказавшихся замороженными из-за санкций, Европейский Союз может "удерживать" их как гарантию участия Москвы в послевоенном восстановлении Украины.