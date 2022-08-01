Генштаб: ВСУ обезвредили разведгруппу россиян на Славянском направлении

Украинские военные обезвредили разведгруппу врага на Славянском направлении, а также отразили штурм россиян на Бахмутском направлении, на Авдеевском боевые действия продолжаются, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка.

Недалеко от Мазановки Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого. Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледарь, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка. Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении, в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел.

Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменское и Спорное. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское.

Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления украинских войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения украинских подразделений.

Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Белой Криницы и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции украинских войск, успеха не имел, отошел.

На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.