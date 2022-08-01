СМИ: в Риме вспыхнул масштабный пожар на крупнейшей киностудии Европы
В понедельник, 1 августа, в римской киностудии Cinecitta, крупнейшей в Европе, разразился огромный пожар, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает Roma Today.
Впечатляющий столб черного и густого дыма поднялся в небо в результате пожара, вспыхнувшего около 15:50 по местному времени.
На место прибыли пожарные, которые принялись тушить охваченные огнем конструкции.
Пламя внутри студии загорелось на съемках фильма "Флоренция 15 века". По данным итальянских СМИ, загорелись также съемочные площадки сериала "Молодой папа" и фильма "У нас есть папа". Съемки сериала "Домина" остановили, актеров эвакуировали.
Во время пожара раздавались небольшие взрывы, но о пострадавших не сообщалось. Пожарным удалось локализовать пожар. Причины возгорания неизвестны.
Киностудия площадью 400 тысяч квадратных метров является самой большой киностудией в Европе.