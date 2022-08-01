Лубинец: россияне до сих пор не пускают Красный Крест в колонию Еленовки

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что россияне до сих пор не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста, а ООН не реагирует на запросы омбудсмена по поводу этой ситуации, сообщает Украинская правда.

Об этом Лубинец заявила в эфире телемарафона.

"Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Еленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ".

"У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить".

Лубинец также заявил, что получил "сигнал" о том, что российская сторона рассматривает его запрос о посещении Еленовки и общении с ранеными украинскими пленными.

"Сегодня я получил сигнал, что они рассматривают такую ​​мою инициативу" , - сказал омбудсмен.

В то же время он не ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

На вопрос, готова ли Россия вернуть Украине тела погибших в Еленовке пленных, Лубинец сказал:

"Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили".

31 июля Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.