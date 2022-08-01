"Укрпочта" прекратила работу на оккупированных территориях Украины

"Укрпочта" с 1августа прекратила работу на оккупированных территориях Украины впервые со дня широкомасштабного вторжения России, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский.

"До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожской области, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности" , — написал он.

По словам Смелянского, существует значительный риск для жизни сотрудников "Укрпочты", а также угроза ограбления со стороны российских оккупантов и террористов "Л/ДНР".

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" привычным для них шантажом. По-другому они не могут" , — констатировал глава "Укрпочты".

Смелянский также пообещал, что "Укрпочта" обязательно восстановит работу на всей территории Украины.