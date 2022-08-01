Генпрокурор: причиной взрыва в Еленовке было российское термобарическое оружие

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие, сообщает Новое время.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Костин в эфире телемарафона заявил, что ему докладывают о ходе расследования массового убийства азовцев каждые три часа. Он добавил, что с прокуратурой сотрудничают международные эксперты.

"Хочу уже сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов" , — подчеркнул он.

Костин опроверг заявления прокремлевских СМИ о том, что по колонии якобы был нанесен ракетный удар.

"Это точно не ракетный обстрел. В этом эксперты уверены" , — сказал он.

Фото: Инфографика НВ

Россия совершила массовое убийство пленных азовцев в колонии Еленовки 29 июля. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом РФ хотела обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ГУР утвреждали, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.