Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход первого корабля с украинским зерном на борту из порта Одессы, сообщает Европейская правда.

Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.

Эрдоган сказал, что движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной" , – сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе" , - добавил турецкий президент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира".