Минфин: в июле дефицит бюджета сократился почти в 40 раз

В июле госбюджет Украины получил 169,6 млрд грн поступлений, из которых 80 млрд грн – международная помощь, благодаря чему дефицит удалось сократить в почти 40 раз до 3,7 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Среди налоговых и таможенных поступлений, наибольшие, в противоположность предыдущему месяцу, получены от налога на добавленную стоимость из производимых в Украине товаров. Его сумма составила 35,4 млрд грн против 11,7 млрд грн в июне. Однако следует отметить, что в прошлом месяце показатель учитывал возмещение НДС на сумму 9,5 млрд грн, а в июле оно составило всего 0,6 млн грн.

Вторая самая большая позиция налоговых доходов – НДС на импортные товары (20,2 млрд грн против 11,9 млрд грн в июне). Такой рост связан с предельным сроком уплаты налогов (до 31 июля) для лиц, временно освобождаемых от ответственности за несвоевременное представление отчетностей или уплаты налогов.

Кроме того, причиной роста доходов является возврат с 1 июля пошлин и НДС на импортные товары. В связи с этим бюджет получил, в частности, 1,9 млрд грн от ввозной и вывозной пошлины.

Выросли также поступления от налога на доходы физических лиц и военного сбора (13,3 млрд грн) и рентной платы за пользование недрами (3,6 млрд грн), налога на прибыль предприятий (4,8 млрд грн). При этом доходы от акцизов упали до 7,8 млрд грн с 8,6 млрд грн в июне.

В Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования в июле поступило 34,3 млрд гривен.

По расходам с начала года они достигли 1,218 трлн грн (80,7% плана), из которых в июле – 182,5 млрд грн.

За январь – июль бюджет исполнен с дефицитом в сумме 412 млрд грн (11,3 млрд долларов по курсу НБУ), в том числе общего фонда – 411,3 млрд грн, против запланированных росписью 743,4 млрд гривен.

"В июле дефицит бюджета составил всего 3,7 млрд. грн., или 0,1 млрд. долларов. Для сравнения, в июне дефицит составил 141,2 млрд грн, то есть в 38 раз больше."

Прежде всего, это связано с поступлением в Украину международной финансовой помощи (грантов). Так, в июле в общий фонд бюджета поступило 80,4 млрд. грн. таких платежей.

Фактические государственные заимствования в общий фонд бюджета с начала года составили 613,8 млрд. грн., или 115,6% от запланированных на этот период.

Так, от размещения ОВГЗ привлечено 402,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 44,2 млрд грн (1,1 млрд долл. и 388,3 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 344,5 млрд. грн.

Из внешних источников привлечено 211,7 млрд грн, в том числе – 41,3 млрд грн от Международного валютного фонда в рамках экстренной поддержки, 37,1 млрд грн макрофинансовой помощи от ЕС, 22,8 млрд грн ссуды правительства Канады и другие.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь – июнь составили 260,9 млрд грн (99,6% плана), платежи по обслуживанию – 89,7 млрд грн (97,3% плана).

Напоминаем:

В июне в общий фонд бюджета поступило 97,3 млрд гривен против более чем 100 млрд грн в мае, месячный дефицит достигает 141,2 млрд грн, или 4,8 млрд долларов.