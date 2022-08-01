Зеленский прокомментировал отправку первого судна с украинским зерном

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иллюзий относительно того, что Россия не будет пытаться сорвать экспорт украинского зерна, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

Зеленский напомнил, что первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, в понедельник вышло из порта Одессы.

"По состоянию на данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире. Сейчас все зависит от выполнения безопасностных параметров инициативы, а это ответственность партнеров – в первую очередь, ООН и Турции.

У нас не может быть иллюзий, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт".

Президент подчеркнул, что Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас в условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран, добавил он.

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность" , - сказал Зеленский.

"Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия".

В понедельник утром судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

Ожидается, что судно прибудет в Стамбул во вторник, где его осмотрят, прежде чем ему разрешат продолжить путь.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в портах Большой Одессы своей очереди ждут еще 16 суден, заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.