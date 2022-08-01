Украина призвала Сербию и Косово к диалогу, чтобы исключить влияние РФ на регион

Украина считает, что Сербии и Косово необходимо организовать диалог на фоне обострения конфликта. Это поможет не допустить влияние России на регион, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Призываем стороны (Сербию и Косово - ред.) к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан. Важно не дать РФ пространство для реализации ее политики эскалации в регионе" , - отмечают в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что решение Приштины об отсрочке начала перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов является важным компромиссом в возникшем конфликте.

Напомним, вчера стало известно, что в Косовско-Митровицком округе на границе с Сербией слышны звуки стрельбы и сирены. Косовский спецназ уже стянул свои силы.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что силовые подразделения Косово якобы готовят нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.