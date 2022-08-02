ISW: РФ перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск

По данным американского Института исследования войны (ISW), россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск – это, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении, сообщает Украинская правда.

Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит россиян мощностей, так же, как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.

"Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении – так же, как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области" , - говориться в аналитической сводке ISW.

Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут происходить по всей южной оси.