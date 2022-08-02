Генштаб: ВСУ уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет

Генштаб: ВСУ уже уничтожили 41 170 оккупантов и 191 вражеский вертолет
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По информации Генштаба, Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 140 оккупантов, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 768 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 936 (+4) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 174 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) ед,
  • специальной техники – 82 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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