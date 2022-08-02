ОП: Следующие месяцы будут решающими

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью японскому медиа NHK заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией, сообщает Украинская правда.

По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.