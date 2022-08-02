ОП: Следующие месяцы будут решающими
Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью японскому медиа NHK заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией, сообщает Украинская правда.
По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.
"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул руководитель ОП.