Генсек ООН: Человечество в шаге от ядерного уничтожения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество находится всего в одном шаге от ядерного уничтожения — такой опасности не было со времен Холодной войны, сообщает Деловая столица.
По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.
"Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения", — сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.
Гуттериш отметил, что около 13 тысяч единиц ядерного оружия находятся в арсеналах по всему миру. Государства тратят сотни миллиардов долларов на "оружие конца света".
"Мы нуждаемся в Договоре о нераспространении ядерного оружия как никогда. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать неминуемой катастрофы", — подчеркнул он.