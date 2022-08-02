Генсек ООН: Человечество в шаге от ядерного уничтожения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество находится всего в одном шаге от ядерного уничтожения — такой опасности не было со времен Холодной войны, сообщает Деловая столица.

По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.

"Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения" , — сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.

Гуттериш отметил, что около 13 тысяч единиц ядерного оружия находятся в арсеналах по всему миру. Государства тратят сотни миллиардов долларов на "оружие конца света".