РФ объявила Азов "террористической организацией"
Верховный суд России своим решением признал полк спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" "террористической организацией", сообщает Новое время.
Таким образом он полностью удовлетворил иск генпрокуратуры страны. При этом в обнародованном решении полк Азов почему то назван "батальоном".
В связи с указанным решением деятельность указанного подразделения НГУ на территории РФ запрещается, а служившим в нем украинским военным, по российскому законодательству, грозят серьезные сроки.
Россия называет полк "неонацистским" и обвиняет его в военных преступлениях. Кроме того, ранее в РФ признали "экстремистской" деятельность "Азова", а в отношении его членов возбуждено уголовное дело.